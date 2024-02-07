Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка) — Finance.ua

Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка) Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)

На 1,4 мільйона заборгованостей зріс Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни. Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів.

Переважна більшість нових боргів — 1,2 млн або 80% — з’явилися минулоріч, пише Опендатабот

За що українці заборгували за час повномасштабної війни

Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за комунальні послуги — на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.

У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 млн боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 сягла колишнього рівня.

На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість — а саме ⅔ цих боргів — додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії «Стягнення коштів» боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.

На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія «Документ, що не підпадає під згадані категорії». До неї можуть входити борги з інших розділів.

Загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. Від початку повномасштабної війни перелік збільшився на 1,4 млн нових боргів.

Довідка Finance.ua:

з лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги;

постановою № 1405 Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги. Це рішення не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Детально про те, як скасування мораторію вплине на боржників з комуналки та чи треба сплачувати за борги, що накопичені за час повномасштабної війни, ми розповіли у статті за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.