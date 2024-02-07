Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)

Особисті фінанси
246
Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)
Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)
На 1,4 мільйона заборгованостей зріс Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни. Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів.
Переважна більшість нових боргів — 1,2 млн або 80% — з’явилися минулоріч, пише Опендатабот.
Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)

За що українці заборгували за час повномасштабної війни

Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за комунальні послуги — на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.
У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 млн боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 сягла колишнього рівня.
Комуналка та штрафи: за що українці мають найбільше боргів (інфографіка)
На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість — а саме ⅔ цих боргів — додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії «Стягнення коштів» боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.
На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.
Читайте також
Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія «Документ, що не підпадає під згадані категорії». До неї можуть входити борги з інших розділів.
Загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. Від початку повномасштабної війни перелік збільшився на 1,4 млн нових боргів.

Довідка Finance.ua:

  • з лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги;
  • постановою № 1405 Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги. Це рішення не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.
Детально про те, як скасування мораторію вплине на боржників з комуналки та чи треба сплачувати за борги, що накопичені за час повномасштабної війни, ми розповіли у статті за посиланням:

Відключення світла, води чи газу: що змінилося для українців

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.