За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг — Finance.ua
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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг

Особисті фінанси
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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
Про це пише Уніан.
«Позбавляти електрики будуть тих споживачів, у яких сума боргу перевищує 3000 грн, а сам борг „старше“ двох місяців. Ця норма торкнеться тільки тієї частини України, де не ведуться активні бойові дії», — повідомив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
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За словами директора компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергія Коваленка, перші відключення почнуться 29 січня.

Як перевірити борг за світло і списати його

Для того щоб дізнатися борг за світло за адресою, вам необхідно звернутися в ЖЕК і надати співробітникам компанії свої дані. Альтернативний варіант — через додаток банку, яким ви користуєтеся, у вкладці «Комунальні платежі» знаходиться вся інформація про ваші борги і оплачені послуги.
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Також є можливість списати борг, щоб відключення світла вас не торкнулося, проте процедура ця доступна тільки деяким:
  • громадянам, які мають заборгованість більше 3 років;
  • громадянам, яким дісталися борги попередніх власників;
  • громадянам, борг яких відповідає площі житла;
  • громадянам, які в судовому порядку визнані банкрутами.
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Думати про екстрену оплату боргу або боятися того, що відключення електроенергії «постукає» до вас у двері не варто, якщо у вас:
  • троє і більше прийомних дітей;
  • дитячий будинок сімейного типу;
  • є житель квартири, здоров’я і життєдіяльність якого залежать від медичних приладів;
  • багатодітна сім'я;
  • інвалідність I або II групи;
  • є необхідність догляду за дітьми з інвалідністю або за особами, які отримали каліцтва в дитинстві.
Жителі територій, визнаних окупованими або тих, які вважаються зоною бойових дій, можуть не переживати і справно по можливості платити за світло далі, і користуватися ним спокійно. Скасування мораторію торкнеться в першу чергу «злісних неплатників» — людям, які справно по можливості платять або оформили субсидію, боятися нічого.

Довідка Finance.ua:

  • голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше повідомив, що уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі;
  • Yasno щомісяця сповіщатиме клієнтів про стан рахунку. Коли компанія буде подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — сповіщення від ОСР.

Відключення світла, води чи газу: як скасування мораторію вплине на боржників з комуналки 💡

За матеріалами:
УНІАН
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