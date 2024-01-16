Уряд на 2024 рік збільшив обсяг житлово-комунальних субсидій на чверть — Finance.ua

Уряд на 2024 рік збільшив обсяг житлово-комунальних субсидій на чверть Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Уряд на 2024 рік збільшив обсяг житлово-комунальних субсидій на чверть

На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладено 50 млрд грн для 3 млн українських родин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена, заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає Пенсійний фонд», — зазначив прем'єр-міністр.

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Шмигаль повідомив, що на цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладено 50 млрд грн. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року.

«Закликаємо користуватися цим інструментом адресної державної підтримки. Адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло й тепло в кожній домівці», — підкреслив очільник уряду.

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За словами прем'єр-міністра, опалювальний сезон 2023−2024 років Україна проходить за рахунок газу власного видобутку. Станом на сьогодні в газосховищах є близько 11,3 млрд кубометрів газу. Шмигаль запевнив, що цього вистачить, щоб успішно завершити опалювальний період.

Глава уряду також наголосив, що цей осінньо-зимовий період наша держава проходить у плановому режимі завдяки завчасним масштабним ремонтам, накопиченню енергоресурсів, захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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«Це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго, і, звичайно, наших героїчних сил ППО. Щиро дякую всім за відмінну роботу», — сказав Шмигаль.

Як зауважив прем'єр-міністр, в енергетиці було відновлено 2,2 ГВт потужності тепло- та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак. Наразі виробленої в Україні електроенергії, за його словами, вистачає для покриття внутрішніх потреб. Крім того, завдяки зростанню експортно-імпортних спроможностей Україна може імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів та залучати в разі необхідності аварійну допомогу.

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