Скільки грошей пішло на соцвиплати в минулому році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей пішло на соцвиплати в минулому році (інфографіка) Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Скільки грошей пішло на соцвиплати в минулому році (інфографіка)

У 2023 році на соціальні виплати із бюджету спрямували 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«У минулому році уряд повністю забезпечив виконання соціальних зобов’язань, профінансувавши пенсії, доплати, надбавки за рахунок міжнародної допомоги наших донорів. Цього року соціальна підтримка — це також один із пріоритетів держави, де на соціальний захист громадян спрямовано 469,4 млрд грн, що більше на 8,7 млрд грн ніж у 2023 році», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він також додав, що буде продовжено виплати пенсій, допомог ВПО, а також забезпечено соціальний захист осіб з інвалідністю, зокрема протезно-ортопедичними виробами та допоміжними засобами реабілітації, та здійснено інші виплати.

Скільки й куди спрямували в 2023 році:

271,8 млрд грн, із них у грудні - 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

102,8 млрд грн, із них у грудні - 8,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

47,6 млрд грн, із них у грудні - 7,8 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

24,2 млрд грн, із них у грудні 2,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;

3,6 млрд грн, із них у грудні - 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,5 млрд грн — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Інфографіка: Мінфін

У 2023 році понад 5 млн осіб отримали соціальні виплати, соцстипендії, компенсації, а саме внутрішньо переміщені особи, сім'ї з дітьми, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які перебували у складних життєвих обставинах, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2024 року. Середній розмір пенсії за рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень.

За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 516 537 осіб. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 171 384 осіб.

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