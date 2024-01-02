Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року — Finance.ua

Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року
В Україні заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих параметрів залежить багато податків і зборів, які платять українці, пише портал На пенсії.
Яким буде прожитковий мінімум і мінімальна зарплата 2024 року
Згідно з ухваленим на 2024 рік Держбюджетом, прожитковий мінімум для працездатних громадян зросте до 2 920 грн, а для тих, хто втратив працездатність — до 2 361 грн.
Розмір мінімальної заробітної плати підніметься у два етапи:
- 01.01.24 — до 7 100 грн;
- 01.07.24 — до 8 000 грн.
Згідно з економічними прогнозами, середня зарплата в Україні 2024 року також підніметься з 18 527 грн до 21 809 грн.
На що впливає прожитковий мінімум і мінімальна зарплата
Підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання пов’язаних із ним пенсійних виплат:
- мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 грн;
- максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 грн;
- виплати за понаднормовий стаж: з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік;
- виплати пенсіонерам, які виконали вимоги щодо стажу і досягли 65-річчя: з 2 680 до 2 840 грн.
Від розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму залежать багато виплат:
- оклад працівників згідно з посадою;
- податкова соціальна пільга;
- неоподатковувані мінімуми доходів;
- максимальна база нарахування ЄСВ;
- мінімальний страховий внесок;
- лікарняні та декретні допомоги;
- індексація зарплати;
- розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОП;
- місцеві податки та збори;
- податок на нерухоме майно;
- туристичний збір;
- штрафи;
- місцеві збори за паркування.
Крім того, підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання розміру субсидій, а також багатьох соціальних допомог і доплат.
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