Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року — Finance.ua

Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року Сьогодні 08:08 — Казна та Політика

Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року

В Україні заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих параметрів залежить багато податків і зборів, які платять українці, пише портал На пенсії.

Яким буде прожитковий мінімум і мінімальна зарплата 2024 року

Згідно з ухваленим на 2024 рік Держбюджетом , прожитковий мінімум для працездатних громадян зросте до 2 920 грн, а для тих, хто втратив працездатність — до 2 361 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати підніметься у два етапи:

01.01.24 — до 7 100 грн;

01.07.24 — до 8 000 грн.

Згідно з економічними прогнозами, середня зарплата в Україні 2024 року також підніметься з 18 527 грн до 21 809 грн.

На що впливає прожитковий мінімум і мінімальна зарплата

Підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання пов’язаних із ним пенсійних виплат:

мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 грн;

максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 грн;

виплати за понаднормовий стаж: з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік;

виплати пенсіонерам, які виконали вимоги щодо стажу і досягли 65-річчя: з 2 680 до 2 840 грн.

Від розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму залежать багато виплат:

оклад працівників згідно з посадою;

податкова соціальна пільга;

неоподатковувані мінімуми доходів;

максимальна база нарахування ЄСВ;

мінімальний страховий внесок;

лікарняні та декретні допомоги;

індексація зарплати;

розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОП;

місцеві податки та збори;

податок на нерухоме майно;

туристичний збір;

штрафи;

місцеві збори за паркування.

Крім того, підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання розміру субсидій, а також багатьох соціальних допомог і доплат.

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