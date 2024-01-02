Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року — Finance.ua
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Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року

Казна та Політика
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Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року
Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року
В Україні заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих параметрів залежить багато податків і зборів, які платять українці, пише портал На пенсії.

Яким буде прожитковий мінімум і мінімальна зарплата 2024 року

Згідно з ухваленим на 2024 рік Держбюджетом, прожитковий мінімум для працездатних громадян зросте до 2 920 грн, а для тих, хто втратив працездатність — до 2 361 грн.
Розмір мінімальної заробітної плати підніметься у два етапи:
  • 01.01.24 — до 7 100 грн;
  • 01.07.24 — до 8 000 грн.
Згідно з економічними прогнозами, середня зарплата в Україні 2024 року також підніметься з 18 527 грн до 21 809 грн.

На що впливає прожитковий мінімум і мінімальна зарплата

Підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання пов’язаних із ним пенсійних виплат:
  • мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 грн;
  • максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 грн;
  • виплати за понаднормовий стаж: з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік;
  • виплати пенсіонерам, які виконали вимоги щодо стажу і досягли 65-річчя: з 2 680 до 2 840 грн.
Від розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму залежать багато виплат:
  • оклад працівників згідно з посадою;
  • податкова соціальна пільга;
  • неоподатковувані мінімуми доходів;
  • максимальна база нарахування ЄСВ;
  • мінімальний страховий внесок;
  • лікарняні та декретні допомоги;
  • індексація зарплати;
  • розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОП;
  • місцеві податки та збори;
  • податок на нерухоме майно;
  • туристичний збір;
  • штрафи;
  • місцеві збори за паркування.
Крім того, підвищення прожиткового мінімуму спричинить зростання розміру субсидій, а також багатьох соціальних допомог і доплат.
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За матеріалами:
На пенсии
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