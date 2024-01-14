Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання — Finance.ua

Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання Сьогодні 09:38 — Казна та Політика

Частині переселенців продовжать виплату коштів на проживання

Кабінет Міністрів України планує продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, після 1 лютого виплати для таких переселенців триватимуть ще пів року.

«Головна зміна, яку ми наразі готуємо, це те, що є група внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них припиняються виплати. Але ми нині фіналізуємо постанову Кабміну, та сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова дасть змогу подовжити ще на пів року виплати внутрішньо переміщеним особам», — висловилася чиновниця.

Вона зазначила, що це стосуватиметься зокрема:

непрацездатних людей;

пенсіонерів;

дітей;

осіб із інвалідністю.

право на фінансову допомогу втратять ВПО, які: Із 1 лютого в Україні відбудуться зміни щодо виплат коштів внутрішнім переселенцям. Наразі передбачено , що, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

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