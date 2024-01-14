З яких причин українців можуть позбавити субсидії у 2024-му — Finance.ua
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З яких причин українців можуть позбавити субсидії у 2024-му

Особисті фінанси
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В Україні низка громадян має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають полегшити проходження складних періодів у році. Втім, деякі також можуть і втратити свої виплати у 2024-му році.
«Телеграф» розповідає про те, як цього не допустити. Список підстав для скасування житлової субсидії цього року виглядає наступним чином:
  • зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла;
  • смерть особи, якій надавали пільги;
  • якщо особа вказала неправдивий розмір доходу;
  • придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.
Також громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги, ризикують втратити субсидію. Зокрема йдеться про суму понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців. Якщо заборгованість не сплатити, то ПФУ позбавить споживача субсидії. Її можна буде поновити, якщо повністю сплатити суму боргу.
У деяких випадках громадянам взагалі можуть не призначити субсидію:
  • якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює
  • площа квартири більш як 130 кв. м, а будинку — більш як 230 кв. м
  • якщо є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів
  • є депозит розміром більш як 100 тис. грн
  • не повернули зайві кошти, отримані по субсидії
  • хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше
За матеріалами:
Телеграф
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