Атаки рф на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло — Finance.ua

Атаки рф на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло Сьогодні 12:21 — Енергетика

Атаки рф на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло

Попри масовані атаки рф на енергосистему України про підвищення тарифів на електроенергію наразі не йдеться.

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

«Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, — спокійно, стабільно і без відключень», — зазначив він.

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Однак зараз, за словами міністра, говорити про підвищення зарано.

«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки. — Ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», — додав Герман Галущенко.

Раніше Галущенко вже заявляв , що уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця нинішнього опалювального сезону. «Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта — домисли, які є звичайними маніпуляціями», — казав він.

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Нагадаємо, в Україні з 1 квітня вартість електроенергії не зміниться та буде на рівні 2,64 грн за кВт*год. При цьому в українців залишається можливість при підключенні двозонного лічильника платити за струм вдвічі менше. Такий пристрій обліку окупиться за 10 місяців.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем минулого року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

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