Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина — Finance.ua
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Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина

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Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина
Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем минулого року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За статистикою, зросли такі тарифи:
  • на утримання та ремонт житла — на 3,1%,
  • на водопостачання — 0,8%,
  • на прибирання сміття — на 5,0%,
  • на каналізацію — на 0,7%
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,2%
  • на електроенергію зросли — на 69,7%.
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Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому 2024 року ціни на природний газ для побутових споживачів, а також список постачальників залишаться незмінними порівняно з попереднім місяцем;
  • ціни на воду відрізняються в різних регіонах країни. Найвищі тарифи спостерігаються в Запоріжжі, де вартість водопостачання становить 25 грн за кубометр, а водовідведення — 40,51 грн за кубометр. Загальна вартість стновить 65,55 грн/куб.м. Тоді як менш ніж 30 грн за кубічний метр води платять жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької та ще низки областей;
  • до 1 червня 2023 року українці платили: за умови споживання до 250 кВт-год — 1,44 грн, а за умови споживання більше 250 кВт-год — 1,68 грн. Для колективних побутових споживачів тариф складав 1,68 грн/кВт-год. З червня та до кінця року єдиний тариф для індивідуальних та колективних побутових споживачів становить 2,64 грн/кВт-год. Це на 83,3% більше, якщо людина раніше споживала до 250 кВт-год, для решти тариф зріс на 57%.
В акурат під новорічну ялинку Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості за ЖКП. Як це вплине на боржників за комуналку розповіли у статті за посиланням нижче:

Відключення світла, води чи газу: як скасування мораторію вплине на боржників з комуналки

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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