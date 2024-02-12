Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина — Finance.ua

Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Комуналка в Україні подорожчала за останній рік: у чому причина

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем минулого року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За статистикою, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла — на 3,1%,

на водопостачання — 0,8%,

на прибирання сміття — на 5,0%,

на каналізацію — на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,2%

на електроенергію зросли — на 69,7%.

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Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Довідка Finance.ua:

у лютому 2024 року ціни на природний газ для побутових споживачів, а також список постачальників залишаться незмінними порівняно з попереднім місяцем;

ціни на воду відрізняються в різних регіонах країни. Найвищі тарифи спостерігаються в Запоріжжі, де вартість водопостачання становить 25 грн за кубометр, а водовідведення — 40,51 грн за кубометр. Загальна вартість стновить 65,55 грн/куб.м. Тоді як менш ніж 30 грн за кубічний метр води платять жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької та ще низки областей;



до 1 червня 2023 року українці платили: за умови споживання до 250 кВт-год — 1,44 грн, а за умови споживання більше 250 кВт-год — 1,68 грн. Для колективних побутових споживачів тариф складав 1,68 грн/кВт-год. З червня та до кінця року єдиний тариф для індивідуальних та колективних побутових споживачів становить 2,64 грн/кВт-год. Це на 83,3% більше, якщо людина раніше споживала до 250 кВт-год, для решти тариф зріс на 57%.



В акурат під новорічну ялинку Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості за ЖКП. Як це вплине на боржників за комуналку розповіли у статті за посиланням нижче:

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