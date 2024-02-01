Скільки українці платитимуть за газ у лютому — Finance.ua

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Скільки українці платитимуть за газ у лютому

Особисті фінанси
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Скільки українці платитимуть за газ у лютому
Скільки українці платитимуть за газ у лютому
Природний газ для побутових споживачів, тобто населення, в лютому 2024 року не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній в рамках річних тарифних планів на останній місяць зими не змінилися.
Станом на 31 січня 2024 року свої річні пропозиції на лютий оприлюднили 12 постачальників. Як різняться їхні цінники — проаналізували експерти ГазПравди.
У порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в лютому коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

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При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.
Скільки українці платитимуть за газ у лютому
Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,3 млн українських домогосподарств, що купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

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Наголошуємо: чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.
Для порівняння: середня ціна ресурсу лютого на Українській енергетичній біржі станом на 30 січня — 11 750 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Тобто вартість природного газу для промислових споживачів (бізнесу) — суттєво вища, аніж для населення.

Довідка Finance.ua:

  • у 2024 році українцям, які мають газове обладнання, почнуть надходити рахунки не тільки за спожитий газ та доставку, а й за технічне обслуговування систем газопостачання. Експерти попередили, які труднощі можуть виникнути із запровадженням нової послуги;
  • іноді при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунка, помиляються у цифрах або вносять чужий рахунок. Як можна виправити таку ситуацію — розповіли за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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