Скільки українці платитимуть за газ у лютому — Finance.ua

Скільки українці платитимуть за газ у лютому Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Скільки українці платитимуть за газ у лютому

Природний газ для побутових споживачів, тобто населення, в лютому 2024 року не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній в рамках річних тарифних планів на останній місяць зими не змінилися.

Станом на 31 січня 2024 року свої річні пропозиції на лютий оприлюднили 12 постачальників. Як різняться їхні цінники — проаналізували експерти ГазПравди

У порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в лютому коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,3 млн українських домогосподарств, що купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Наголошуємо: чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.

Для порівняння: середня ціна ресурсу лютого на Українській енергетичній біржі станом на 30 січня — 11 750 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Тобто вартість природного газу для промислових споживачів (бізнесу) — суттєво вища, аніж для населення.

Довідка Finance.ua:

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