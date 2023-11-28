Як повернути помилкову оплату за газ — пояснення Нафтогазу
Іноді при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунка, помиляються у цифрах або вносять чужий рахунок.
Як можна виправити таку ситуацію — розповіли в Нафтогазі.
Потрібно написати заяву в довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх одним зі зручних для вас способів:
- на електронну пошту client@gas.ua
- поштою на адресу: 25 009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».
Документи. Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.
Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок — заяву про перенесення.
Довідка Finance.ua:
- Газорозподільні підприємства АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз» перейшли під контроль держави і будуть працювати у складі НАК «Нафтогаз України». Отже, кількість облгазів, які перейшли в управління держави, зросла до 22-х. Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації України, розпочатої Президентом Володимиром Зеленським. Мета такого рішення в умовах війни — забезпечення національної та енергетичної безпеки.
- Уряд впровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго. Щоб отримувати «блакитне паливо» за ПСО, виробники тепла, які мають заборгованість за газ, повинні подати ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» пакет документів.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов’яже побутових споживачів обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках власним коштом. Це й стане третьою платіжкою за газ, адже зараз ми окремо отримуємо платіжки за саме паливо та його доставлення.
Третя платіжка за газ: що зміниться
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