Як повернути помилкову оплату за газ — пояснення Нафтогазу Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як повернути помилкову оплату за газ — пояснення Нафтогазу

Іноді при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунка, помиляються у цифрах або вносять чужий рахунок.

Як можна виправити таку ситуацію — розповіли в Нафтогазі.

Потрібно написати заяву в довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх одним зі зручних для вас способів:

на електронну пошту client@gas.ua

поштою на адресу: 25 009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Документи. Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.

Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок — заяву про перенесення.

Довідка Finance.ua:

Газорозподільні підприємства АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз» перейшли під контроль держави і будуть працювати у складі НАК «Нафтогаз України». Отже, кількість облгазів, які перейшли в управління держави, зросла до 22-х. Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації України, розпочатої Президентом Володимиром Зеленським. Мета такого рішення в умовах війни — забезпечення національної та енергетичної безпеки.

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