Деолігархізація триває: під контроль держави перейшли «Рівнегаз», «Чернівцігаз» та «Запоріжгаз — Finance.ua

Деолігархізація триває: під контроль держави перейшли «Рівнегаз», «Чернівцігаз» та «Запоріжгаз Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Деолігархізація триває: під контроль держави перейшли «Рівнегаз», «Чернівцігаз» та «Запоріжгаз

Газорозподільні підприємства АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз"перейшли під контроль держави і будуть працювати у складі НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє Міненерго.

Отже, кількість облгазів, які перейшли в управління держави, зросла до 22-х. Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації України, розпочатої Президентом Володимиром Зеленським.

Старт відповідному процесу було дано у листопаді 2022 року, коли Уряд за пропозицією міністра енергетики Германа Галущенка ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке запустило процес повернення державного майна під контроль держави.

Мета такого рішення в умовах війни — забезпечення національної та енергетичної безпеки.

«Завдання держави — забезпечити громадянам безперебійне газопостачання. До того ж процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Варто додати, що сукупно три підприємства, які перейшли під контроль держави, будуть обслуговувати майже мільйон клієнтів.

У жовтні - листопаді під контроль держави було передано АТ «Волиньгаз», АТ «Чернігівгаз» та АТ «Закарпатгаз».

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