«Газпром» заявив про постачання рекордних обсягів газу до Китаю — Finance.ua
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«Газпром» заявив про постачання рекордних обсягів газу до Китаю

Енергетика
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«Газпром» заявив про постачання рекордних обсягів газу до Китаю
«Газпром» заявив про постачання рекордних обсягів газу до Китаю
російський «Газпром» заявив, що поставки природного газу до Китаю досягли нового історичного максимуму через зростання попиту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) запросила обсяги газу за маршрутом «Сила Сибіру-1», які в черговий раз перевищили контрактні зобов’язання «Газпрому».
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«Газпром» поставив всі запитувані обсяги і встановив новий рекорд добових поставок газу в Китай", — повідомляють в компанії.
У жовтні «Газпром» і CNPC підписали доповнення до свого контракту на постачання газу по газопроводу «Сила Сибіру-1», яке передбачає додаткові поставки до 2023 року.
«рф має намір експортувати 30 млрд кубометрів газу до Китаю в наступному році і в кінцевому підсумку збільшити потоки до 38 млрд кубометрів на рік. Окремі поставки майбутнім далекосхідним маршрутом мають досягти ще 10 млрд кубометрів на рік. Газпром також веде переговори про постачання до 50 млрд кубометрів на рік через майбутній газопровід „Сила Сибіру-2“, але контракт ще не підписано», — йдеться в повідомленні.
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У «Газпромі» запевняють, що поставки газу до Китаю залишаються на рівні своїх історичних поставок до Західної Європи, які впали, оскільки європейські країни намагаються диверсифікувати свій імпорт енергоносіїв після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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