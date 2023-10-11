Польща вирішила конфіскувати у «Газпрому» частку газопроводу Ямал — Європа Сьогодні 15:46 — Енергетика

Польща вирішила конфіскувати у «Газпрому» частку газопроводу Ямал — Європа

У вівторок, 10 жовтня, Польща повідомила рішення забрати у російського «Газпрому» частку газопроводу Ямал — Європа. Рішення є кроком відновлення повного контролю польських підприємств над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

Про це повідомляє голова польського нафтового концерну Orlen Даніель Обайтек

Наголошується, що АТ «Європол ГАЗ» після того, як рішення стане остаточним, стане власником акцій, які раніше належали ПАТ «Газпром».

Наразі рішення залишається за Міністерством розвитку та технологій Польщі. За словами Обайтека, гурт Orlen візьме під контроль частину газопроводу Ямал — Європа.

«Протягом десятиліть Польща залежала від постачання природного газу з росії - 10 років тому на її частку припадало приблизно 80% імпорту цієї сировини», — сказав він.

Він також додав, що з 2022 року вони є повністю незалежними від газу з росії. А це рішення є кроком відновлення повного контролю польських підприємств над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

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