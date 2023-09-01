Уряд впровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго — Нафтогаз — Finance.ua
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Уряд впровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго — Нафтогаз

Енергетика
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Уряд впровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго — Нафтогаз
Уряд впровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго — Нафтогаз
Щоб отримувати «блакитне паливо» за ПСО, виробники тепла, які мають заборгованість за газ, повинні подати ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» пакет документів.
Про це повідомляє «Нафтогаз Трейдинг».
У компанії нагадали, що Кабінет Міністрів продовжив до 15 квітня 2024 року дію постанови про покладання спеціальних обовʼязків на ринку природного газу на «Нафтогаз Трейдинг». Водночас, було прийнято рішення запровадження нового механізму розрахунків за постачання газу підприємствам ТКЕ.
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«Відповідно до постанови, підприємства ТКЕ, які включені до реєстру та мають заборгованість, повинні подати до ГПК «Нафтогаз Трейдинг» наступний пакет документів, який включає зокрема:
  1. підписаний з боку споживача договір постачання природного газу на опалювальний період;
  2. довідку в довільній формі про відкриття небюджетного рахунку в органах держказначейства із зазначенням реквізитів;
  3. оригінал або копія додаткової угоди про договірне перерахування коштів у державне казначейство", — йдеться у повідомленні.
Після отримання цих документів та після укладання договору «Нафтогаз Трейдинг» зможе зареєструвати підприємство ТКЕ на інформаційній платформі Оператора ГТС і розпочати постачання газу на опалювальний період.
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Усім іншим виробникам теплової енергії, які не підпадають під необхідність відкриття казначейських рахунків, постачання природного газу буде розпочато після укладання відповідного договору, який на момент підписання не передбачає подання додаткових документів.
Зазначається, що проєкти договорів для теплокомуненерго «Нафтогаз Трейдинг» розіслав 26 серпня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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