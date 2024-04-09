В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло — Finance.ua

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В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло

Енергетика
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В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло
В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло
Міністерство енергетики робить розрахунки по перегляду тарифу на електроенергію для населення.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
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«На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення. — Ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання. Особливо в наступні періоди, які в нас будуть складні достатньо», — сказала вона.
Гринчук додала, що зараз Міненерго активно працює з партнерами щодо тієї допомоги, яку вони можуть надати для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а також для введення в роботу нової генерації, щоб успішно пройти літній та зимовий періоди.
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Водночас вона додала, що через складну ситуацію не можна виключати того, що тариф на електроенергію для населення буде переглянутий.
«Це ще питання, зараз ми все це підраховуємо, розраховуємо, і рішення буде прийматися, виважене. Але це не зараз, ще його немає», — підкреслила Гринчук.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що він не виключає підвищення тарифу на світло для населення через атаки по енергетичній системі.
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За матеріалами:
УНІАН
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