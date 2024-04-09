В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло — Finance.ua

В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло Сьогодні 11:15 — Енергетика

В Міненерго роблять розрахунки по перегляду тарифу на світло

Міністерство енергетики робить розрахунки по перегляду тарифу на електроенергію для населення.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення. — Ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання. Особливо в наступні періоди, які в нас будуть складні достатньо», — сказала вона.

Гринчук додала, що зараз Міненерго активно працює з партнерами щодо тієї допомоги, яку вони можуть надати для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а також для введення в роботу нової генерації, щоб успішно пройти літній та зимовий періоди.

Читайте також Тариф на газ в Україні з 1 квітня: скільки платитимуть українці

Водночас вона додала, що через складну ситуацію не можна виключати того, що тариф на електроенергію для населення буде переглянутий.

«Це ще питання, зараз ми все це підраховуємо, розраховуємо, і рішення буде прийматися, виважене. Але це не зараз, ще його немає», — підкреслила Гринчук.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв , що він не виключає підвищення тарифу на світло для населення через атаки по енергетичній системі.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.