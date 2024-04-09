«Дані з неба»: чи можуть вписати зайві кіловати при перевірці лічильників електроенергії — Finance.ua

«Дані з неба»: чи можуть вписати зайві кіловати при перевірці лічильників електроенергії Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

«Дані з неба»: чи можуть вписати зайві кіловати при перевірці лічильників електроенергії

Щоб уникнути помилок у нарахуванні обсягів спожитої вами електроенергії, фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі проводять контрольне зняття показів лічильника. Проте клієнти часто ставлять питання щодо необхідності й користі цієї безкоштовної послуги. Тож ДТЕК вирішив розвінчати основні міфи про контрольне зняття показників.

Навіщо знімають показники

Мета контрольного зняття показів — зафіксувати їх на лічильнику, щоб потім фахівці енергокомпанії могли їх звірити з тими, які передавав востаннє клієнт. Це дозволяє проаналізувати електроспоживання і знайти помилки в нарахуванні обсягів, якщо такі були.

Що ще потрібно знати про контрольне зняття показів?

Міф № 1: Контролер завищує/вигадує дані лічильника.

Правда: Як зазначають у ДТЕК, завдання контролера якраз полягає у фіксації фактичних даних, щоб на їхній основі можна було провести аналіз. Адже енергокомпанія сама зацікавлена в правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії.

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Щоб уникнути помилки через людський фактор, ДТЕК Дніпровські електромережі впровадив застосунок «Мобільний контролер», який використовують усі фахівці. При фіксації показів контролер вносить дані до програми на смартфоні чи планшеті та робить фото лічильника, яке завантажується у систему для верифікації показів.

Якщо ви все одно маєте сумніви щодо даних, які зафіксував контролер, ви можете залишити заявку на повторне контрольне зняття. А тоді разом із фахівцем слідкувати за процесом і перевірити дані, які він вніс до застосунку.

Міф № 2: Покази можна не передавати, якщо ви самі їх знімаєте.

Правда: ДТЕК виконує контрольне зняття показів лічильника в середньому раз на шість місяців, як того вимагають нормативні документи. Тож це не дає можливості вираховувати реальний обсяг спожитої вами електроенергії за кожен календарний місяць. Адже для цього покази лічильника фахівці мають отримувати щомісяця − у два останніх дні поточного місяця та три перших дні наступного. В іншому випадку, згідно із законодавством, обсяг буде розраховуватись за середньодобовим споживанням.

Міф № 3: Я не хочу зараз впускати незнайомців.

Правда: Контролери завжди мають із собою посвідчення працівника ДТЕК та зобов’язані його показати за вашим проханням. Якщо ви не вважаєте це достатнім доказом, що перед вами не зловмисник, ви можете подзвонити до контакт-центру й уточнити, чи працює такий контролер у нашій компанії.

Крім того, фахівці ДТЕК лише фіксують покази лічильника, не пропонують жодних інших послуг й не приймають плату від клієнтів за надані послуги.

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