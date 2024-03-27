Тариф на газ в Україні з 1 квітня: скільки платитимуть українці — Finance.ua

Тариф на газ в Україні з 1 квітня: скільки платитимуть українці Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Тариф на газ в Україні з 1 квітня: скільки платитимуть українці

В Україні тариф на газ не зміниться щонайменше до 30 квітня. З 1 квітня, як і в березні, українці платитимуть за кубометр блакитного палива 7,96 грн. Це стосується майже 98% населення.

Як повідомляють в «Нафтогазі», послугами компанії користуються 12,4 млн українців. Тариф «Нафтогазу» зафіксований до кінця квітня і становить 7,96 грн. Разом з тим близько 2% українців користуються послугами інших постачальників газу. Їх ціна може бути як меншою, так і більшою, ніж у «Нафтогазу». Тариф у квітні не зміниться у жодного з постачальників.

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Як пише Oboz.ua, у квітні вартість газу теоретично можуть змінити, проте причин для збільшення ціни немає. Справа в тому, що після початку повномасштабної війни, а також в результаті знищення промислових споживачів блакитного палива, зменшення кількості споживачів, Україна власним видобутком забезпечує свої потреби. Крім того, на газовій біржі за рік вартість тисячі кубометрів знизилась з 15,1 тис. до 11,29 тис. грн. Тож причин для підвищення цін немає.

Раніше в Кабміні заявляли, що на час дії військового стану та протягом шести місяців після нього переглядати тарифи не будуть. Однак вартість струму таки були змушені підвищити минулого літа. З газом ситуація стабільніша. Блакитного палива свого видобутку майже цілком вистачило задля забезпечення потреб.

Найменше 7,96 грн за куб можуть платити ті, хто вчасно розраховується за комуналку. Як повідомляють у «Нафтогазі», розмір можливої знижки становить 1%. Щоб її отримати, потрібно за допомогою онлайн-сервісу заплатити газ до 15-го числа. Тобто якщо до 15 березня заплатити за газ, який ви використали у лютому, то у платіжці у квітні (за березень) буде знижка у розмірі 1%.

Обозреватель За матеріалами:

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