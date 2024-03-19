Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — Finance.ua

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
Тарифи на зберігання газу в українських ПСГ залишаться незмінними до 1 квітня 2025 року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Це важливо, адже одна з наших ключових цілей на 2024 рік — збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах. Це не лише питання безпеки, а й кошти, які спрямовуються в українську економіку.Нагадуємо, що з початку війни залишаються незмінними й тарифи на газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» — сказано в повідомленні.
Компанія забезпечує ціну в 7,96 грн за куб. м в межах тарифного плану «Фіксований».
Нагадаємо, куди передавати показники лічильника
Через зміну постачальника газу строки та способи передачі показників не змінились. Це можна зробити дистанційно за допомогою онлайнових сервісів:
- особистий кабінет на сайті 104.ua;
- мобільний застосунок 104.ua;
- чат-боти «7104ua» у Viber чи Telegram;
- SMS на номер 7104.
Дізнатися номер особового рахунку від Нафтогазу можна на сайті компанії - треба буде зазначити EIC-код. Також його друкують на платіжках.
Окрім того, можна скористатися чат-ботами у Viber, Telegram або Facebook Messenger. Процедура та сама — потрібно вказати ваш ЕІС-код.
Також укрїанці можуть перевірити якість газу.
Для цього потрібно написати заяву в газорозподільне підприємство — компанію, яка займається транспортуванням газу, а не його продажем. У заяві потрібно запросити контроль тиску та теплоти згорання газу.
Газорозподільна компанія протягом п’яти днів зобов’язана надати результати перевірки — копії паспорта фізико-хімічних показників газу за останній місяць.
Компанія також мусить відправити співробітника для перевірки газу за місцем проживання людини, яка написала заяву. Зробити це повинні протягом 2 днів у містах та 5 днів у селах. Принаймні такі норми діяли в мирний час.
Якщо за результатами перевірки виявиться, що газ не відповідає нормам, споживача чекає перерахунок. А от якщо газ виявиться нормальним, клієнтові доведеться доплатити самому — покрити витрати на перевірку.
Довідка Finance.ua:
- У 2024 році Група Нафтогаз продовжить нарощувати видобуток власного газу, це насамперед завдяки сучасним технологіям, які Укргазвидобування впровадило у свою діяльність. Про це повідомив голова Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.
- НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду про виділення компанії 200 млн євро на зміцнення енергетичної безпеки.
Як повернути переплату за газ
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