Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — Finance.ua

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу

Тарифи на зберігання газу в українських ПСГ залишаться незмінними до 1 квітня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Це важливо, адже одна з наших ключових цілей на 2024 рік — збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах. Це не лише питання безпеки, а й кошти, які спрямовуються в українську економіку.Нагадуємо, що з початку війни залишаються незмінними й тарифи на газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» — сказано в повідомленні.

Компанія забезпечує ціну в 7,96 грн за куб. м в межах тарифного плану «Фіксований».

Нагадаємо, куди передавати показники лічильника

Через зміну постачальника газу строки та способи передачі показників не змінились. Це можна зробити дистанційно за допомогою онлайнових сервісів:

особистий кабінет на сайті 104.ua;

мобільний застосунок 104.ua;

чат-боти «7104ua» у Viber чи Telegram;

SMS на номер 7104.

Дізнатися номер особового рахунку від Нафтогазу можна на сайті компанії - треба буде зазначити EIC-код. Також його друкують на платіжках.

Окрім того, можна скористатися чат-ботами у Viber Telegram або Facebook Messenger . Процедура та сама — потрібно вказати ваш ЕІС-код.

Також укрїанці можуть перевірити якість газу.

Для цього потрібно написати заяву в газорозподільне підприємство — компанію, яка займається транспортуванням газу, а не його продажем. У заяві потрібно запросити контроль тиску та теплоти згорання газу.

Газорозподільна компанія протягом п’яти днів зобов’язана надати результати перевірки — копії паспорта фізико-хімічних показників газу за останній місяць.

Компанія також мусить відправити співробітника для перевірки газу за місцем проживання людини, яка написала заяву. Зробити це повинні протягом 2 днів у містах та 5 днів у селах. Принаймні такі норми діяли в мирний час.

Якщо за результатами перевірки виявиться, що газ не відповідає нормам, споживача чекає перерахунок. А от якщо газ виявиться нормальним, клієнтові доведеться доплатити самому — покрити витрати на перевірку.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році Група Нафтогаз продовжить нарощувати видобуток власного газу, це насамперед завдяки сучасним технологіям, які Укргазвидобування впровадило у свою діяльність. Про це повідомив голова Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду про виділення компанії 200 млн євро на зміцнення енергетичної безпеки.

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