«Укрнафта» в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу — Finance.ua
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«Укрнафта» в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу

Енергетика
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«Укрнафта» в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу
«Укрнафта» в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу
ПАТ «Укрнафта» розпочинає роботи з будівництва двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть понад 100 тонн нафти на добу.
«Буріння розпочинається в серпні, поки що перевозиться бурове обладнання і готуються майданчики», — повідомляється на сайті компанії.
Обидві свердловини будує «під ключ» підрядник ТОВ «Енергофінанс», визначений на Prozorro. Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладень.
«Перша планується як розвідувальна, похилоспрямована, проєктною глибиною 4490 метрів та прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу. Друга — експлуатаційна вертикальна — має проєктну глибину 4490 метрів і прогнозний початковий дебіт 47 тонн на добу», — зазначив директор «Укрнафти» Сергій Корецький.
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Як повідомлялося, «Укрнафта» 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком — до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу — на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.
Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.
Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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