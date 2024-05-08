40% держкомпаній були збитковими у 2023 році. Хто отримав найбільші збитки — Finance.ua

40% держкомпаній були збитковими у 2023 році. Хто отримав найбільші збитки Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

40% держкомпаній були збитковими у 2023 році. Хто отримав найбільші збитки

Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, за даними Державної служби статистики. Щороку 40% цих компаній є збитковими.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Зазначається, що 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році - лише 475», — сказано в повідомленні.

У середньому, 40% від держпідприємств, що подали звіти, є збитковими. Наприклад:

торік з 789 компаній — 313 мали збитки (39,7%);

у 2022 році з 797 підприємств — 389 збиткові;

у 2021 році серед тих, хто відзвітував про своє фінансове становище, 30,9% були збитковими.

Інфографіка: Опендатабот

Хто отримав найбільші збитки

Найбільших збитків торік зазнав аеропорт «Бориспіль» — 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирує «Добропіллявугілля-Видобуток» — майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.

Хто наростив прибуток

Попри значну кількість збиткових компаній є й ті, що нарощують свої обороти.

Наприклад, обіги «Укрспецекспорт» за рік зросли майже на третину, до 32 млрд грн. А «Павлоградський хімічний завод» від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 рази — до 8,2 млрд грн.

Попри великі обороти, лідерами за прибутком є зовсім інші підприємства.

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Найприбутковішим державним підприємством країни є «Ліси України» — 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт «Чорноморськ»: за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон № 5593-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.

Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

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