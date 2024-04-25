ПриватБанк отримав прибуток на 14% нижчий, ніж торік: у чому причини (інфографіка) — Finance.ua

ПриватБанк отримав прибуток на 14% нижчий, ніж торік: у чому причини (інфографіка) Сьогодні 17:38 — Фондовий ринок

ПриватБанк отримав прибуток на 14% нижчий, ніж торік: у чому причини (інфографіка)

У першому кварталі 2024 року ПриватБанк отримав прибуток на 14% нижчий, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами 1 кварталу 2024 року становить 13,86 млрд грн.

«За умов збільшення ставки оподаткування, а також зміни макроекономічних умов як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, прибуток банку за перший квартал року на 14% нижчий, ніж за аналогічний період 2023 року», — пояснили в банку.

Інфографіка: ПриватБанк

Проте банк наростив кредитний портфель фізичних осіб на 5,9 млрд грн (10%). Загальний кредитний портфель банку з початку року збільшився на 2%.

«Бізнес-результат ПриватБанку без впливу витрат на формування резервів та податків в 1 кварталі 2024 році порівняно з 2023 роком збільшився на 2%», — сказано в повідомленні.

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Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля.

«При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери», — додали в ПриватБанку.

Девальвація гривні протягом 1 кварталу 2024 року обумовила негативну переоцінку валютної позиції банку, яка була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП.

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«Загалом переоцінки вплинули на результат 1 кварталу 2024 року в сумі 1,4 млрд грн», — додали у фінустанові.

Нагадаємо, за даними НБУ, платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає;

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