ПриватБанк оновив Конверти: що змінилося — Finance.ua

ПриватБанк оновив Конверти: що змінилося Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

ПриватБанк оновив Конверти: що змінилося, itc.ua

ПриватБанк запустив публічну версію послуги Конверти, яка створена насамперед для волонтерів та благодійників, щоб гуртом збирати кошти на добрі справи, гуманітарні проекти та підтримку ЗСУ. Також Конверти допоможуть кожному клієнту ефективно та «розумно» керувати власними фінансами.

Що нового додали

Оновлена версія Конвертів дає можливість поповнювати волонтерський чи власний конверт з будь-якої картки інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay. Для волонтерів важливим буде те, що «Конверти» дають можливість обʼєднувати зусилля заради однієї мети, перераховуючи кошти з декількох зборів на один «Конверт».

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Унікальна особливість послуги — Конвертом можна напряму оплачувати покупки чи послуги, не переводячи кошти на картку чи знімаючи готівку — якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої картки, картки інших осіб та на Конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.

Як відкрити Конверт?

Нагадаємо, відкрити свій Конверт просто у Приват24 — через меню «Конверти» чи меню «Гаманець». Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до Конверта опис збору, зображення та пошерити «Конверт» в соціальних мережах. Його поповнити можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.

Як говорить член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, за два з половиною місяця від старту роботи бета версії Конвертів, від перших користувачів послуги команда банку отримала більше ніж 500 пропозицій щодо удосконалення послуги, більшість з яких вже враховані при запуску послуги.

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