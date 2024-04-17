Таскомбанк закриває проєкт sportbank — Finance.ua

Таскомбанк закриває проєкт sportbank Сьогодні 10:46

Таскомбанк закриває проєкт sportbank

АТ «Таскомбанк» припиняє розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Про це йдеться у повідомленні компанії від 17 квітня 2024 року.

Що сталося:

З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено.

З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.

Відповідне рішення ухвалене Правлінням АТ «Таскомбанк». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії вцілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

Що робити клієнтам

Проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «Таскомбанк». Отже усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку , і банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.

АТ «Таскомбанк» пропонує скористатися програмою переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на сайті банку або відвідавши будь-яке його відділення.

З 17 квітня 2024 року продукти будуть доступні в застосунку TAS2U.

Якщо ви не є користувачем застосунку TAS2U:

Завантажте застосунок TAS2U; Зареєструйтеся в застосунку використовуючи ваш фінансовий номер та номер картки sportbank;

Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в Таскомбанку;

Банк автоматично перевипустить ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку усі банківські продукти, які були оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках; Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти Таскомбанку за посиланням та продовжуйте користуватися сервісом від українського банку.



Якщо ви вже є користувачем застосунку TAS2U:

Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в Таскомбанку; Банк автоматично перевипустить ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку TAS2U усі банківські продукти, які були вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках; Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти Таскомбанку за посиланням та продовжуйте користуватися зручним банківським сервісом.



Також можна звернутися за підтримкою банку у Messenger Telegram чи Viber . Контакт-центр АТ «Таскомбанк»: 044 393 25 90, 0800 503 580.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.