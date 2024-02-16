ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом

Фондовий ринок
55
ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом
ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом
ПриватБанк перерахував авансом до державного бюджету суму податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
«12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів», — сказано в повідомленні.
Згідно із рішенням уряду, ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд грн.
Нагадаємо, банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн. Серед діючих 63 банків прибуток мали 56 установ (сумарно заробили 86,79 млрд грн).
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.