ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом — Finance.ua

ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

ПриватБанк перерахував до бюджету 26 млрд податку авансом

ПриватБанк перерахував авансом до державного бюджету суму податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів», — сказано в повідомленні.

Згідно із рішенням уряду, ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд грн.

Нагадаємо, банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн. Серед діючих 63 банків прибуток мали 56 установ (сумарно заробили 86,79 млрд грн).

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

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