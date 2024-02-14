У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди — Finance.ua

У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди Сьогодні 16:04 — Фондовий ринок

У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди

За фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

«У 2023 році банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток. Банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою», — повідомив Гетманцев.

Рекордні показники

Нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд грн. Це в 10 та 11,5 разів більший, ніж рік і два роки тому. Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років.

Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 року.

Читайте також: Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн. Це вчетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

«Як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року)», — пояснив нардеп.

За його словами, двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі й помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу.

Нагадаємо, напередодні Національний банк України повідомив , що банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

Також за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.