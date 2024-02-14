У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди

Фондовий ринок
20
У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди
У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди
За фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.
«У 2023 році банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток. Банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою», — повідомив Гетманцев.
Інфографіка: <a href="https://t.me/getmantsevdanil">t.me/getmantsevdanil</a>
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

Рекордні показники

Нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд грн. Це в 10 та 11,5 разів більший, ніж рік і два роки тому. Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років.
Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 року.

Читайте також: Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн. Це вчетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.
«Як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року)», — пояснив нардеп.

Читайте також: Банк заблокував картку: чому можна раптово втратити доступ до своїх грошей

За його словами, двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі й помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, напередодні Національний банк України повідомив, що банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.
Також за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.