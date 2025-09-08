Apple виплатить $95 млн у справі про прослуховування Siri Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Федеральний суд США затвердив мирову угоду між Apple та користувачами Siri у розмірі 95 мільйонів доларів у справі щодо порушення приватності.

Про це повідомляє Courthouse News.

Позов Lopez v. Apple, поданий ще у 2019 році, стосувався скарг користувачів на те, що Siri фіксувала приватні розмови без команди «Hey, Siri!» або натискання кнопки.

Позивачі стверджували, що компанія передавала записи підрядникам для аналізу з метою покращення роботи асистента та могла використовувати їх у рекламних цілях.

У січні Apple погодилася виплатити компенсацію, хоча офіційно свою провину не визнала. Суддя Джеффрі С. Вайт з Північного округу Каліфорнії у четвер остаточно затвердив угоду.

Згідно з умовами, компенсацію можуть отримати всі нинішні та колишні власники пристроїв із Siri у США та на територіях, чиї конфіденційні розмови були ненавмисно записані з 17 вересня 2014 року по 31 грудня 2024 року та, ймовірно, передані третім сторонам.

Кожен користувач отримає до $20 за пристрій, але не більше ніж за п’ять гаджетів. Якщо після виплат залишаться невикористані кошти, вони не повернуться Apple, а будуть розподілені за домовленістю сторін.

Адвокати можуть претендувати на винагороду до $28,6 млн із загальної суми, а головні позивачі — до $10 тис. кожен як компенсацію за виконання ролі представників групи.

Інструкції щодо отримання виплат будуть надіслані електронною поштою, також планується інформаційна кампанія у медіа для залучення потенційних учасників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.