АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 75 автозаправок групи Приват

Антимонопольний комітет України на своєму засіданні 4 вересня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 75 автозаправок компанії групи «Приват».
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник АМКУ Павло Кириленко.
«75 заяв про надання дозволів ПП „Укрпалетсистем“ на набуття контролю над 75 єдиними майновими комплексами — автозаправними станціями — розглянув на сьогоднішньому засіданні Антимонопольний комітет України. По всім заявам прийняті позитивні рішення», — написав Кириленко.
Це заправки, які працювали під брендами «Авіас» та ANP і розподілені між 14 компаніями.
Серед бенефіціарів цих структур, за даними YouControl, — Юрій Кіперман, батько бізнесмена Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС групи «Приват».
До повномасштабної війни паливна мережа «Привату» була найбільшою в Україні та налічувала понад 1500 заправок під різними брендами.
Відтепер «Укрпалетсистем» має дозвіл на оренду 202 автозаправних станцій з групи «Приват».
Мережа автозаправних станцій UPG подала до Антимонопольного комітету України запит на оренду ще 75 АЗС, що раніше входили до так званої групи «Приват».
14 серпня Антимонопольний комітет дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 46 автозаправок компанії групи «Приват».
UPG є п’ятою за обсягами продажу пального в Україні після OKKO, WOG, «Укрнафти» та «БРСМ-Нафта».
