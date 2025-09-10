0 800 307 555
«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром» або УОП) вдруге поспіль увійшло до щорічного рейтингу видання Defense News 100 найбільших оборонних компаній світу.
В Defense News відзначають, що загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд.
«Укроборонпром» посів 49 місце в рейтингу з понад $3 млрд виторгу у 2024 році. У 2023 цей показник становив $2,2 млрд, тому зростання склало 36,3%. За динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції Укроборонпром опинився на 16 місці.
У топ-5 рейтингу опинилися:
  1. Lockheed Martin ($68,4 млрд);
  2. RTX ($43,5 млрд);
  3. CASIC (Китай, $38,7 млрд);
  4. Northrop Grumman (США, $36,6 млрд);
  5. General Dynamics (США, $36,6 млрд).
«Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії. За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська», — прокоментували рейтинг Defense News в «Укроборонпром».
