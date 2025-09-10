«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу Сьогодні 04:37 — Фондовий ринок

«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром» або УОП) вдруге поспіль увійшло до щорічного рейтингу видання Defense News 100 найбільших оборонних компаній світу.

Defense News відзначають, що загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд.

«Укроборонпром» посів 49 місце в рейтингу з понад $3 млрд виторгу у 2024 році. У 2023 цей показник становив $2,2 млрд, тому зростання склало 36,3%. За динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції Укроборонпром опинився на 16 місці.

У топ-5 рейтингу опинилися:

Lockheed Martin ($68,4 млрд); RTX ($43,5 млрд); CASIC (Китай, $38,7 млрд); Northrop Grumman (США, $36,6 млрд); General Dynamics (США, $36,6 млрд).

«Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії. За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська», — прокоментували рейтинг Defense News в «Укроборонпром».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.