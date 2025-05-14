«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують — Finance.ua

«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» розпочало у Польщі програму «Повернення українців», яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства товариства.

«Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання — надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці», — зазначає директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

Що пропонує Укроборонпром

З початку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагаються знайти себе за її кордонами. Далеко не завжди ці пошуки завершуються успішно. Серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах.

Тому Укроборонпром започаткував програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни. На думку Президента, велика кількість людей хочуть повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети;

українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах;



добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.



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