«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують — Finance.ua
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«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують

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«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують
«Укроборонпром» запустив програму для повернення українських біженців: що пропонують
Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» розпочало у Польщі програму «Повернення українців», яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства товариства.

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«Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання — надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці», — зазначає директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

Що пропонує Укроборонпром

З початку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагаються знайти себе за її кордонами. Далеко не завжди ці пошуки завершуються успішно. Серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах.
Тому Укроборонпром започаткував програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Довідка Finance.ua:

  • президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни. На думку Президента, велика кількість людей хочуть повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети;
  • українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах;
  • добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
За матеріалами:
Finance.ua
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