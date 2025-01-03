Більшість українців повернуться з-за кордону, тільки-но закінчиться війна або її гаряча фаза, — Зеленський Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Більшість українців повернуться з-за кордону, тільки-но закінчиться війна або її гаряча фаза, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила у країн Заходу примушувати повертатися громадян, які виїхали за кордон від війни.

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«Є багато українців за кордоном, де їх узяли як дешеву робочу силу, побачили, що вони якісніше працюють, ніж їхні громадяни, — і кажуть: ці хай будуть. Вони ж самі диференціювали українців. Вибачте, так воно і є. Я з ними проводжу всі ці бесіди, я говорю: «Давайте на пресконференції про це поговоримо». Ніхто з них не хоче. А ось тих українців, які там не працюють, вони кажуть: «Ви їх заберіть». — «А як забрати?» — «Ну, ви їм скажіть: «Повертайтеся». Я кажу: «Дивіться, давайте так — трішки більше ППО, і я скажу: «Повертайтеся всі», — розповів Глава держави у інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

На думку Президента, велика кількість людей хочуть повернутися, і вони це зроблять, коли закінчиться війна і перестануть літати ракети.

«У будь-якому випадку, якщо не буде воєнного стану, це значить, що, відповідно, Україна буде витрачати гроші передусім на відновлення держави. Якщо можна використовувати такі слова, заллється велика маса грошей різних — із бізнесу, російські заморожені активи, наш бюджет, сектор безпеки й оборони. Це великі-великі гроші, і, безумовно, відсоток від цих грошей піде на відновлення дуже швидко. Логічно, що за роботою приїдуть люди. Ну й окремі програми, про які я не хочу зараз іти в деталі, і вони напрацьовані, але для них потрібен мирний час», — зазначив Володимир Зеленський.

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