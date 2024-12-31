Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників — Finance.ua

Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників

Президент підписав закон про зміни у Податковий № 12 266 та Митний кодекс № 12 267, чим продовжив дію податкових та митних пільг на 2025 рік.

Ці закони передбачають звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.

Також продовжуються пільги на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо (перелік в пункті 9−24 «Прикінцевих положень» МКУ).

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Закони розширюють пільги на складові для всіх безпілотників — наземних, водних, а не тільки БПЛА.

Відтерміновується до 01.01.2027 перехід на екостандарти Євро-6 для ТЗ, які мали діяти з 2025 року, зауважив нардеп Ярослав Железняк.

Щодо підтримки благодійників і волонтерів:

можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;

зібрані волонтерами кошти — без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;

пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Закони продовжують ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану, скасовують оцінки для ринку вживаних авто. Також відбувається повна фіскалізація грального бізнесу.

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