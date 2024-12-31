Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників — Finance.ua
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Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників

Казна та Політика
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Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників
Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників
Президент підписав закон про зміни у Податковий № 12 266 та Митний кодекс № 12 267, чим продовжив дію податкових та митних пільг на 2025 рік.
Про це йдеться у картці закону №12 267 і № 12 266.
Ці закони передбачають звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.
Також продовжуються пільги на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо (перелік в пункті 9−24 «Прикінцевих положень» МКУ).
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Відтерміновується до 01.01.2027 перехід на екостандарти Євро-6 для ТЗ, які мали діяти з 2025 року, зауважив нардеп Ярослав Железняк.
Щодо підтримки благодійників і волонтерів:
  • можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;
  • зібрані волонтерами кошти — без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;
  • пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).
Закони продовжують ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану, скасовують оцінки для ринку вживаних авто. Також відбувається повна фіскалізація грального бізнесу.
За матеріалами:
Espreso.tv
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