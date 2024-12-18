Рада ухвалила закони на підтримку благодійників та волонтерів — Finance.ua
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Рада ухвалила закони на підтримку благодійників та волонтерів

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила проєкти законів № 12 266, 12 267 про внесення змін до податкового та митного кодексів, якими передбачена підтримка благодійників і волонтерів, а саме — можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу.
Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Закон передбачає звільнення від податку на доходи фізичних осіб коштів, які волонтери збирають та передають благодійним фондам. Також неприбуткові організації зможуть надавати допомогу військовослужбовцям та їхнім сім’ям без втрати свого статусу через відсутність в статуті відповідних положень.
Крім того, працівники неприбуткових організацій зможуть отримувати додаткові блага в розмірі до 5% від доходу за рік без ризику втрати організацією неприбуткового статусу.
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Ухвалені зміни також подовжують до кінця воєнного стану пільги з ПДВ на національні фільми, скасовують вимогу щодо оцінки на ринку вживаних авто та запроваджують повну фіскалізацію грального бізнесу.
За матеріалами:
Укрінформ
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