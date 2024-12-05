Реєстр волонтерів виріс у 1,5 рази цьогоріч: скільки донатять на банки (інфографіка) — Finance.ua

Реєстр волонтерів виріс у 1,5 рази цьогоріч: скільки донатять на банки (інфографіка) Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Реєстр волонтерів виріс у 1,5 рази цьогоріч: скільки донатять на банки (інфографіка)

10 454 волонтерів зареєстровано наприкінці листопада 2024 року, за даними Державної податкової служби. Про це пише Опендатабот

Реєстр розширився у 1,5 рази цьогоріч, втім це менші темпи, ніж торік.

Найбільше волонтерів зареєстровано в Харківській та Київській областях. Водночас українці навіть без реєстрації продовжують збирати допомогу на банки: цьогоріч вже майже 40 млрд грн.

Це у 1,4 рази більше, аніж торік. 410 грн — середня сума донату на банки.

У 1,5 раза виріс офіційний перелік волонтерів від початку року. Близько 3,5 тис. осіб приєдналося цьогоріч, тож тепер у реєстрі понад 10 тис. людей.

Щомісяця до Реєстру додавалося, в середньому, 310 людей. Найбільше нових волонтерів потрапили у списки в січні та травні: 548 та 533 відповідно.

Найбільше волонтерів зареєстровано у Києві — 1,6 тис. (15,6%), наслідує прифронтова Харківщина — 951 (9,1%) та Київська область — 896 (8,6%).

А найбільший приріст нових волонтерів цьогоріч стався у Рівненській та Запорізькій областях: аж у 1,8 рази в обох регіонах.

202 людини було виключено з Реєстру від початку повномасштабної. Переважна більшість виключень сталася цьогоріч — 127 осіб. Майже всі волонтери у 2024 році залишали перелік за заявою про виключення, й лише одну людину було виключено через смерть або зникнення безвісти.

Втім допомагають армії та проводять збори не лише офіційно зареєстровані волонтери, але й пересічні люди, зокрема, збираючи кошти на банки в Моно . 115 тисяч людей щомісяця відкривають волонтерські банки цьогоріч. До порівняння, торік збори відкривало в 1,3 рази менше людей — близько 85 тисяч. Зауважимо, що збори на банку для зручності можуть проводити як волонтери, так й самі військові — наразі виділити чітку категорію власників банок неможливо.

Скільки людей донатять на банки

Українці стали частіше донатити саме на банки, аніж великим фондам та благодійним організаціям. До порівняння, три найбільших фонди країни (Фонд Притули, Повернись живим та United24) за весь минулий рік зібрали близько 19 млрд грн.)

Близько 2 млн людей щомісяця скидаються на банку — у порівнянні до перших місяців повномасштабної війни кількість добродіїв виросла у 15 разів. Побільшало й донатів: 8,8 млн транзакцій на місяць проти 1 млн транзакцій на місяць у 2023.

Порівняно з першим роком повномасштабної війни середня сума донату збільшилася у 1,6 рази: зі 250 грн до 410 грн. Відповідно, росте й загальна сума зібраних коштів: за неповний поточний рік вже зібрано на банки майже 40 млрд грн. Це у 1,4 рази більше, аніж за весь минулий рік, та майже у 5 разів більше, аніж у 2022.

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