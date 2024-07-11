Нацбанк скасував деякі валютні обмеження для волонтерів, населення та бізнесу — Finance.ua

Нацбанк скасував деякі валютні обмеження для волонтерів, населення та бізнесу Сьогодні 10:00 — Валюта

Нацбанк скасував деякі валютні обмеження для волонтерів, населення та бізнесу

Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

По-перше, зміни спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу. З цією метою НБУ:

надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом чи поручителем за таким зобов’язанням є міжнародна фінансова організація (МФО);

дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України;

забезпечив можливість резидентів переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками;

унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО;

вніс уточнюючі зміни до травневого пакета лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом.

По-друге, Національний банк продовжує здійснювати кроки, щоб посприяти підвищенню обороноздатності України та підтримати волонтерську спільноту. Зокрема:

розширюється перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. До зазначеного переліку будуть додані комплектуючі для БПЛА (коди УКТЗЕД — 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013−9015, 9027), а також термоковдри та термогрілки (коди УКТЗЕД — 2915, 3824, 3920).

Нагадаємо, що фізичні особи з 4 квітня 2022 року мають змогу в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті купувати валюту та переказувати її за кордон для придбання товарів з визначеного Національним банком переліку, щоб посприяти підвищенню обороноздатності України.

Крім того, з 6 серпня 2022 року фізичні особи-волонтери можуть без обмежень розраховуватися гривневими платіжними картками для купівлі відповідних товарів за кордоном. Наведений вище перелік вже включає тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки та засоби для надання домедичної допомоги.

Додатково до можливості робити благодійні внески нерезидентами в іноземній валюті на території України НБУ надав їм змогу здійснювати відповідні перекази у гривні.

По-третє, Національний банк вніс інші уточнюючі зміни для підтримки населення та бізнесу, зокрема:

надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі;

забезпечив можливість бізнесу сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

По-четверте, Національний банк конкретизував норму щодо наявного ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає ліміту на видачу готівкових коштів з поточних рахунків клієнтів. Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть здійснювати валютно-обмінні операції з готівковими коштами без обмежень за сумою.

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