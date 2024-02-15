Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком — Finance.ua

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Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком

Фондовий ринок
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Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
Українські банки заробили за 2023 рік 86,55 млрд грн чистого прибутку, що на 44 млрд грн менше, ніж у січні-листопаді 2023 року, коли чистий прибуток банківської системи становив 130,55 млрд грн. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.
Про це пише FinClub.
Різке скорочення чистого прибутку лише за один місяць викликано вступом у силу в грудні нового закону про збільшення ставки податку на прибуток банків в 2023 році з 18% до 50%.
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Через цей закон податкові зобов’язання банків в грудні зросли на 47,28 млрд грн — до 73,45 млрд грн. Це в 10 раз більше, ніж в 2022 році.
Майже 63,2% чистого прибутку отримали державні банки, які заробили 54,71 млрд грн. Ще 22,43 млрд грн у банків іноземних банківських груп, а 9,4 млрд грн — банків з приватним капіталом.
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Серед діючих 63 банків прибуток мали 56 установ (сумарно заробили 86,79 млрд грн).

Найбільший чистий прибуток (після сплати 50-відсоткового податку) за 2023 рік отримали:

  • ПриватБанк — 37,765 млрд грн;
  • Укрексімбанк — 5,217 млрд грн;
  • Сенс Банк — 5,039 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 4,781 млрд грн;
  • Ощадбанк — 4,752 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 4,341 млрд грн;
  • ПУМБ — 3,955 млрд грн;
  • ОТП Банк — 3,712 млрд грн;
  • Сітібанк — 3,585 млрд грн;
  • Креді Агріколь Банк — 2,793 млрд грн;
  • Укргазбанк — 1,936 млрд грн;
  • Універсал Банк — 1,866 млрд грн;
  • Кредобанк — 1,212 млрд грн;
  • ІНГ Банк Україна — 917,1 млн грн;
  • Банк «Південний» — 725,4 млн грн;
  • ПроКредит Банк — 702 млн грн;
  • А-Банк — 561,3 млн грн;
  • Ідея Банк — 509,9 млн грн;
  • Банк Восток — 361,9 млн грн;
  • СЕБ Корпоративний Банк — 186,2 млн грн.
Ця третина всіх банків заробила 98,12% прибутку банківської системи, тоді як на решту чотири десятки банків приходиться лише 1,88% прибутку.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень;
  • за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
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За матеріалами:
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