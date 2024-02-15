Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком — Finance.ua

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
Українські банки заробили за 2023 рік 86,55 млрд грн чистого прибутку, що на 44 млрд грн менше, ніж у січні-листопаді 2023 року, коли чистий прибуток банківської системи становив 130,55 млрд грн. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.
Про це пише FinClub.
Різке скорочення чистого прибутку лише за один місяць викликано вступом у силу в грудні нового закону про збільшення ставки податку на прибуток банків в 2023 році з 18% до 50%.
Через цей закон податкові зобов’язання банків в грудні зросли на 47,28 млрд грн — до 73,45 млрд грн. Це в 10 раз більше, ніж в 2022 році.
Майже 63,2% чистого прибутку отримали державні банки, які заробили 54,71 млрд грн. Ще 22,43 млрд грн у банків іноземних банківських груп, а 9,4 млрд грн — банків з приватним капіталом.
Серед діючих 63 банків прибуток мали 56 установ (сумарно заробили 86,79 млрд грн).
Найбільший чистий прибуток (після сплати 50-відсоткового податку) за 2023 рік отримали:
- ПриватБанк — 37,765 млрд грн;
- Укрексімбанк — 5,217 млрд грн;
- Сенс Банк — 5,039 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 4,781 млрд грн;
- Ощадбанк — 4,752 млрд грн;
- Укрсиббанк — 4,341 млрд грн;
- ПУМБ — 3,955 млрд грн;
- ОТП Банк — 3,712 млрд грн;
- Сітібанк — 3,585 млрд грн;
- Креді Агріколь Банк — 2,793 млрд грн;
- Укргазбанк — 1,936 млрд грн;
- Універсал Банк — 1,866 млрд грн;
- Кредобанк — 1,212 млрд грн;
- ІНГ Банк Україна — 917,1 млн грн;
- Банк «Південний» — 725,4 млн грн;
- ПроКредит Банк — 702 млн грн;
- А-Банк — 561,3 млн грн;
- Ідея Банк — 509,9 млн грн;
- Банк Восток — 361,9 млн грн;
- СЕБ Корпоративний Банк — 186,2 млн грн.
Ця третина всіх банків заробила 98,12% прибутку банківської системи, тоді як на решту чотири десятки банків приходиться лише 1,88% прибутку.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень;
- за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
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