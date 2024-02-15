Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком — Finance.ua

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком Сьогодні 10:02 — Фондовий ринок

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком

Українські банки заробили за 2023 рік 86,55 млрд грн чистого прибутку, що на 44 млрд грн менше, ніж у січні-листопаді 2023 року, коли чистий прибуток банківської системи становив 130,55 млрд грн. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

Про це пише FinClub.

Різке скорочення чистого прибутку лише за один місяць викликано вступом у силу в грудні нового закону про збільшення ставки податку на прибуток банків в 2023 році з 18% до 50%.

Через цей закон податкові зобов’язання банків в грудні зросли на 47,28 млрд грн — до 73,45 млрд грн. Це в 10 раз більше, ніж в 2022 році.

Майже 63,2% чистого прибутку отримали державні банки, які заробили 54,71 млрд грн. Ще 22,43 млрд грн у банків іноземних банківських груп, а 9,4 млрд грн — банків з приватним капіталом.

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Серед діючих 63 банків прибуток мали 56 установ (сумарно заробили 86,79 млрд грн).

Найбільший чистий прибуток (після сплати 50-відсоткового податку) за 2023 рік отримали:

ПриватБанк — 37,765 млрд грн;

Укрексімбанк — 5,217 млрд грн;

Сенс Банк — 5,039 млрд грн;

Райффайзен Банк — 4,781 млрд грн;

Ощадбанк — 4,752 млрд грн;

Укрсиббанк — 4,341 млрд грн;

ПУМБ — 3,955 млрд грн;

ОТП Банк — 3,712 млрд грн;

Сітібанк — 3,585 млрд грн;

Креді Агріколь Банк — 2,793 млрд грн;

Укргазбанк — 1,936 млрд грн;

Універсал Банк — 1,866 млрд грн;

Кредобанк — 1,212 млрд грн;

ІНГ Банк Україна — 917,1 млн грн;

Банк «Південний» — 725,4 млн грн;

ПроКредит Банк — 702 млн грн;

А-Банк — 561,3 млн грн;

Ідея Банк — 509,9 млн грн;

Банк Восток — 361,9 млн грн;

СЕБ Корпоративний Банк — 186,2 млн грн.

Ця третина всіх банків заробила 98,12% прибутку банківської системи, тоді як на решту чотири десятки банків приходиться лише 1,88% прибутку.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень;

за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

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