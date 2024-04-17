ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки — Finance.ua

ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки

Найбільший банк України ПриватБанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає.

Нараз ПриватБанк оцінює доцільність виходу на ринки Європи.

«Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт», — зазначив Бьош.

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Перед банком є дві опції, каже Бьош: зосередитися на Україні, де «Приват» вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців.

«Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика», — додав він.

«То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає», — зазначив Бьош.

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Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він.

«Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо», — підсумував Бьош.

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