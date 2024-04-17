ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки — Finance.ua
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ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки

Фондовий ринок
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ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки
ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки
Найбільший банк України ПриватБанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає.
Про це розповів CEO банку Герхард Бьош в інтерв'ю Forbes.
Нараз ПриватБанк оцінює доцільність виходу на ринки Європи.
«Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт», — зазначив Бьош.
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Перед банком є дві опції, каже Бьош: зосередитися на Україні, де «Приват» вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців.
«Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика», — додав він.
«То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає», — зазначив Бьош.
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Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він.
«Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо», — підсумував Бьош.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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