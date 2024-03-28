У ПриватБанку розповіли, чи зможуть українські банки вийти на ринок ЄС — Finance.ua

У ПриватБанку розповіли, чи зможуть українські банки вийти на ринок ЄС Сьогодні 17:03 — Фондовий ринок

У ПриватБанку розповіли, чи зможуть українські банки вийти на ринок ЄС

Інтеграція України в європейський фінансовий ринок буде складною.

Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

«Цей процес вже триває. У нас законодавство, яке регулює банківську діяльність в Україні інтегрується із законодавством ЄС. Багато норм приймається. Наприклад, Європейська ініціатива, пов’язана з платіжною структурою і платіжним ринком України. Вже було оголошено, що Україна приєднається до системи платежів СЕП. Зараз багато робиться для того, щоб ця інтеграція була легкою, зрозумілою і швидкою», — наголосив Мусієнко.

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Також він зазначив важливість системи Open Banking.

«Це було оголошено Національним банком і з серпня 2025 року в Україні має запрацювати Open Banking. Всі ці сервіси допоможуть і будуть спрощувати клієнтській досвід. Якщо казати про те, наскільки українські банки готові до інтеграції з ЄС, то звісно, що це дуже складне питання, і процес буде тривалим. Це не те, що ми зможемо зробити за один день. Ніхто не говорить зараз про вихід українських банків в ЄС. Це довгострокова перспектива і ніхто цього зараз не збирається робити», — зазначив член правління ПриватБанку

За його словами, технологічні банки зазнали невдачі при спробі вийти на ринок Польщі, оскільки проєкт був спрямований на українських мігрантів.

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«Це пов’язано з тим, що проєкт був спрямований на українців, які виїхали, на мігрантів. Тільки в Польщі зараз перебувають близько мільйона українців. Тому цей проєкт був спрямований не на європейський ринок, не на поляків, не на німців, а виключно на українців. Чому не вийшло? Очевидно, були певні проблеми з законодавством. Звичайно, що польський протекціонізм достатньо сильний. Тому, ніхто там не буде радий бачити українські банки, які будуть заходити на ринок ЄС», — зазначив Мусієнко.

Він також наголосив: «Цифрові сервіси, які мають українські банки, включаючи, як необанки, так і класичні, вони в українських банках, як на мій погляд, найкраще розроблені для клієнтів. Вони набагато простіші, набагато більш швидкі. Якщо подивитися, скільки часу займає випуск карти в стандартному західному банку, то там процес відкриття рахунку триває тижнями. В Україні це займає хвилини. В будь-якому банку на сьогодні є інтеграція з Дією. Є Дія.Підпис, є ідентифікація фізичної особи, протягом 3−5 хвилин можна відкрити карту і почати робити транзакції».

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«Загальний тренд, який ми зараз бачимо і в Україні, і в Європі, і в цілому світі - це цифровізація, диджиталізація, персоналізація всіх пропозицій. Українські банки завжди були налаштовані на продуктово орієнтовані структури. Вони мали певні продукти: кредитні картки , депозити, іпотеку, автокредити й т.ін. Зараз ситуація міняється. Банки йдуть вже не від продукту, а від клієнта, перебудовують модель. В Україні цей процес іде швидко. Ми набагато випереджаємо деякі країни», — заявив член правління ПриватБанку.

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