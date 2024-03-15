Подвійне списання коштів з карток ПриватБанку — як повернути гроші Сьогодні 14:01 — Фінтех і Картки

Подвійне списання коштів з карток ПриватБанку — як повернути гроші

ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

Про це пишуть Новини. Live з посиланням на коментар банку на сайті Мінфін

Подвійне зняття коштів

Один з клієнтів ПриватБанку звернувся до фінустанови з проблемою, з якою довелося зіткнутися під час оплати товару банківською карткою онлайн. Він зазначив, що на сайті магазину здійснив оплату через систему liqpay, однак згодом виявилося, що ПриватБанк двічі зняв кошти.

Одна сума була позначена в інтернет-банкінгу «як заблоковані кошти», а іншу зарахували як успішну оплату. Гроші знялися двічі, попри помилку під час першої спроби оплатити товар.

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«Перший раз, коли я намагався вирішити цю проблему в чаті онлайн банкінгу, банк повернув мені заблоковані гроші, але потім вони знову зникли і позначаються як заблоковані. Вдруге я вже почав детальніше розбиратися із ситуацією, надав чеки про блокування та про оплату, але це не допомогло», — зазначив клієнт.

Що кажуть у банку

Представники ПриватБанку у відповіді зауважили, що дійсно можуть виникати такі ситуації, коли в спробі оплати карткою сума на картці блокується, однак товар або послуга не отримана.

Там наголосили, що переважно в таких випадках блокування скасовуються упродовж кількох днів з моменту здійснення відповідної операції за ініціативою торгової точки.

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Також власник карти ПриватБанку у разі підтвердження неуспішної операції може звернутися до підтримки фінустанови та залишити заявку на розблокування суми. Для цього потрібно мати копію чека повернення товару, скасування операції.

У будь-якому разі сума від неуспішної транзакції повертається на баланс картки протягом 11 днів, додали у ПриватБанку.

Довідка Finance.ua:

Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян;

у 2023 році в Україні збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на січня 2024 вона досягла 115,1 млн. Це на 5% більше порівняно з підсумками 2022 року;



у 2023 році українці здійснили 7 397,2 млн безготівкових операцій на суму 3 980,0 млрд грн (у тому числі за кордоном). Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%.



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