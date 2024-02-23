Які обмеження на переказ коштів на картку діють у ПриватБанк та monobank — Finance.ua

Які обмеження на переказ коштів на картку діють у ПриватБанк та monobank
Кожен банк має право встановлювати свої ліміти з переказу грошей із картки на картку. Крім того, при грошових переказах через онлайн-банкінг діють обмеження не лише на суму, а й на кількість платежів за певний проміжок часу.
Про це пише портал Новини.Live.
Ліміти на перекази між фізичними особами у банкінгу ПриватБанку та monobank
- ПриватБанк — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 29 999 грн (один платіж). Дозволено 100 транзакцій на день і 200 на місяць;
- monobank — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 60 тис. грн (один платіж). Дозволено 50 транзакцій на день і 150 на місяць.
Обмеження на перекази через платіжні сервіси
Сервіси, які пропонують переказ між картками будь-яких банків, також встановили ліміти на ці послуги. Ці обмеження не залежать від банківських установ, які випустили картки клієнтів. Наприклад, платіжний сервіс iPay.ua встановив такі ліміти:
- 25 тис. грн — сума одного платежу;
- 220 тис. грн — сума платежів на місяць;
- 25 транзакцій на добу;
- 100 переказів на місяць.
Обмеження на перекази за кордон
З початком повномасштабного вторгнення Національний банк України встановив обмеження на перекази з карток українських банків на картки іноземних. Ліміти встановили наступним чином:
- заборонено надсилати кошти за кордон з гривневого карткового рахунку;
- ліміт на переказ на закордонні картки з валютних карт українських банків — 100 тис. гривень на місяць.
Яку суму можна відправити та отримати на картку
Суми платежів, які можна відправляти з картки на картку, не регулюються законодавством. Фінансові установи мають право встановлювати власні ліміти щодо грошових переказів з картки на картку, для протидії шахрайству та відмиванню грошей.
Обмеження автоматично застосовуються у банківських застосунках та платіжних сервісах, і у кожної фінустанови вони свої.
Нагадаємо, останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Що це означає, з чим пов’язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів.
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