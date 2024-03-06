У Нацбанку назвали середній чек за картками в інтернеті та магазинах — Finance.ua

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У Нацбанку назвали середній чек за картками в інтернеті та магазинах

Фінтех і Картки
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У Нацбанку назвали середній чек за картками в інтернеті та магазинах
У Нацбанку назвали середній чек за картками в інтернеті та магазинах
У 2023 році українці здійснили 7 397,2 млн безготівкових операцій на суму 3 980,0 млрд грн (у тому числі за кордоном). Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%.
Про це свідчить аналіз Національного банку.
Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7 912,5 млн, а їхня загальна сума — 6 140,8 млрд грн.
Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками.

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За межами України частка операцій з платіжними картками, емітованими українськими емітентами, становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками. За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Найбільше операцій із використанням платіжних карток:
  • розрахунки в торговельній мережі - майже 70% (майже 5,0 млрд операцій). Їхня частка становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;
  • перекази з картки на картку — 37,1% (або 1 478,6 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

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Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн.
Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:
  • у торговельній мережі - 325 грн (у довоєнному 2021 році - 238 грн);
  • із переказу з картки на картку — 1972 грн (1512 грн);
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 490 грн (395 грн).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Нагадаємо, у 2023 році приватні грошові перекази в Україну склали 3,8 мільярда доларів, за даними НБУ. Натомість загальний обсяг надходжень склав 11,5 мільярда доларів.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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