Скільки грошей українці переказали на картки з-за кордону у 2023 році — Finance.ua
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Скільки грошей українці переказали на картки з-за кордону у 2023 році

Фінтех і Картки
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Скільки грошей українці переказали на картки з-за кордону у 2023 році
Скільки грошей українці переказали на картки з-за кордону у 2023 році
Понад 4 мільйони українців виїхало за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Це вплинуло на обсяги міжнародних переказів, зокрема надходження з-за кордону в Україну скоротилися, а от навпаки з країни — зросли.
Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська в коментарі 24 Каналу.

Ліміти на переказ коштів з-за кордону

Вона нагадала, що постановою НБУ № 18 від 24 лютого 2024 року були встановлені обмеження на переказ коштів за кордон.
«Дозволено тільки перекази з карток в іноземній валюті в розмірі до 100 тисяч гривневого еквівалента в місяць, а з гривневих карток перекази за кордон заборонені. Гривневі картки можна використовувати лише в обмежених випадках, таких як сплата аліментів, оплата лікування, навчання, транспортування хворих і померлих, купівля товарів критичного імпорту», — зазначила Довгальська.

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Ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карт для переказів та операцій «quasi cash» є загальним. Тобто, якщо вже здійснено переказ з української валютної картки на картку за кордоном на 100 тисяч гривень, то здійснити в цьому місяці операції «quasi cash» буде неможливо.
Тож через ці обмеження обсяг переказів за кордон зменшився порівняно з минулими роками.

Скільки переказали українці

У 2023 році приватні грошові перекази в Україну склали 3,8 мільярда доларів, за даними НБУ. Натомість загальний обсяг надходжень склав 11,5 мільярда доларів.
«За різними оцінками за 2 роки з України було перераховано від 200 до 500 мільйонів доларів (але більш точної статистики на даний час немає). З серпня 2023 року ситуація суттєво змінилася на краще, коли стало можливим купувати валюту в безготівковій формі в розмірі до 50 тисяч гривневого еквівалента в місяць», — сказала Довговальська.

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Банки почали активно впроваджувати власні електронні послуги з купівлі/продажу безготівкової валюти та швидкого переказу коштів через власні мобільні застосунки. Наприклад, ось приблизний швидкий алгоритм:
  • клієнт встановлює на свій смартфон банківський застосунок;
  • дистанційно відкриває валютну картку (наприклад, у євро);
  • через застосунок купує валюту за вигідним банківським курсом (курс продажу валюти у застосунку нижче за курси продажу у відділеннях банку);
  • у мобільному застосунку здійснює переказ з валютної картки на картку фізичної особи іноземного банку.
Тож мобільні банківські сервіси можуть швидко набути популярність через свою швидкість та зручність.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Телеканал 24
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