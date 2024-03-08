В Україні зростає кількість банківських карток — Finance.ua

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В Україні зростає кількість банківських карток

Фінтех і Картки
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В Україні зростає кількість банківських карток
В Україні зростає кількість банківських карток
У 2023 році в Україні збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на січня 2024 вона досягла 115,1 млн. Це на 5% більше порівняно з підсумками 2022 року.
Про це свідчить аналіз Національного банку.
За 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) — до 449,5 тис. [із них 445,9 тис. шт. (99,2%) — безконтактні термінали]. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%. Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, за підсумками 2023 року також майже на чверть (23,7%) перевищила довоєнний рівень і становила 459,7 тис. (станом на 31.12.2021 — 371,6 тис.).
За 2023 рік зросла майже на 2% і кількість працюючих банкоматів — до 15,8 тис. Водночас це на 14,4% менше, ніж на кінець довоєнного 2021 року, що зумовлено тимчасовою окупацією деяких територій України.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Кількість платіжних карток, які використовувалися для здійснення видаткових операцій у грудні 2023 року, становила 52,1 млн (45,3% емітованих платіжних карток). Порівняно з груднем 2022 року в грудні 2023 року для здійснення видаткових операцій використовувалося на 12,5% більше платіжних карток.
Упродовж 2023 року тривала тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2023 року збільшилася на 17,1% порівняно з груднем 2022 року — до 30,6 млн карток. Загалом більше половини (58,7%) активних платіжних карток — безконтактні.
Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Так, у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року їх кількість збільшилася на 57% - до 12,4 млн. Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка (на кінець довоєнного 2021 року — лише кожна шоста).
У результаті близько 90,0% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2023 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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