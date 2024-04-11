Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року — Finance.ua

Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року Сьогодні 16:06

Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 7,569 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (2,465 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,959 млрд гривень).

Слідом за ними — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1,683 млрд гривень.

На п’ятому — державний Украгазбанк — 1,561 млрд гривень.

За даними НБУ, 57 із 63 банків отримали прибуток на суму 26 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 100 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року діє ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року. Детально про новий податок ми писали у статті нижче:



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