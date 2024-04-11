Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року — Finance.ua
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Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року

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Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року
Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
  • Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 7,569 млрд гривень.
  • За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (2,465 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,959 млрд гривень).
  • Слідом за ними — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1,683 млрд гривень.
  • На п’ятому — державний Украгазбанк — 1,561 млрд гривень.
Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року
За даними НБУ, 57 із 63 банків отримали прибуток на суму 26 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 100 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.
  • В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року діє ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.
  • Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року. Детально про новий податок ми писали у статті нижче:

Оподаткування надприбутків банків: скільки отримає бюджет

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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