Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року — Finance.ua

Рейтинг банків за прибутками: скільки заробили з початку року
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
- Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 7,569 млрд гривень.
- За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (2,465 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,959 млрд гривень).
- Слідом за ними — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1,683 млрд гривень.
- На п’ятому — державний Украгазбанк — 1,561 млрд гривень.
За даними НБУ, 57 із 63 банків отримали прибуток на суму 26 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 100 млн гривень.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.
- В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року діє ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.
- Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року. Детально про новий податок ми писали у статті нижче:
Оподаткування надприбутків банків: скільки отримає бюджет
Поділитися новиною