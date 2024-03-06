Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній — Finance.ua

Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 5593-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Президент підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами. Це дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Вона додала, що це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами. Основою яких є системність і оцінка ефективності задля результативності.

Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

Що передбачає закон

Закон передбачає, що уряд розробить Політику державної власності. Це стратегічний документ, який визначає з якою метою держава володіє підприємствами, які компанії є стратегічними і їх важливо залишити у держвласності, а які - передати на приватизацію.

Для стратегічних компаній акціонер з Міністерством фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності.

Як виконати ці показники, вирішують наглядові ради. Крім того, наглядові ради зможуть призначати та звільняти керівників компанії. З’являється система внутрішнього контролю — замість ревізійних комісій будуть ефективні інструменти: комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

Уряд натомість має розробити та затвердити порядок оцінки діяльності наглядових рад та процедуру визначення винагород.

Також закон передбачає чіткий перелік підстав та процедуру звільнення членів наглядових рад.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 22 лютого ухвалила закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д);

ухвалення закону є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ.



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