Вимога МВФ: Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній — Finance.ua

Вимога МВФ: Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній Сьогодні 19:17 — Казна та Політика

Вимога МВФ: Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній

Верховна Рада 22 лютого ухвалила закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д).

Про це повідомили в Мінекономіки.

Законопроєкт у цілому підтримали 262 народні депутати.

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«Це ключовий етап для реформи держпідприємств, адже закон покращує умови корпоративного управління, посилює ролі і відповідальність наглядових рад та наближає законодавство України до стандартів країн ОЕСР, враховуючи умови воєнного стану», — заявили у міністерстві.

«Закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.

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Уряд отримує інструменти контролю за наглядовими радами. Ухвалення закону було одним з пріоритетів роботи Міністерства економіки, адже його впровадження дозволить залучати більше інвестицій, сприяти розвитку економіки та наповнювати держбюджет", — заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ухвалення закону є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ. А також — індикатором проєкту Плану для програми Ukraine Facility. Закон враховує принципи ОЕСР настільки, наскільки це дозволяють вимоги воєнного часу, заявили в міністерстві.

Закон, зокрема:

надає повноваження Кабміну затверджувати Політику державної власності. Стратегічні плани розвитку, а також фінансові та інвестиційні плани держпідприємств мають узгоджуватися з цією Політикою.

розширює повноваження наглядових рад — члени наглядової ради прийматимуть ключові операційні рішення — затверджуватимуть фінансові, стратегічні, інвестиційні плани на основі Політики державної власності і листів-очікування власника, призначатимуть і звільнятимуть керівників держпідприємств.

зобов’язує уряд ухвалити дивідендну політику, яка змінює нормативи для дивідендів. Їх рівень встановлюватиметься з урахуванням потреб галузі чи індивідуального підприємства.

запроваджується система внутрішнього контролю: замість ревізійних комісій передбачено сучасні інструменти контролю — комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

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Економічна Правда За матеріалами:

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