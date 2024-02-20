НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів — Finance.ua

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НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів

Казна та Політика
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НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
Результатом третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) стане виділення МВФ траншу Україні на 890 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України за результатами візиту голови НБУ Андрія Пишного до Варшави.
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Зазначається, що Пишний приєднається до команди НБУ, яка працює у Варшаві з 17 лютого у складі української делегації для проведення обговорень з місією МВФ щодо третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів. У грудні 2023 року Україна успішно пройшла другий перегляд програми, в межах якої вже отримано три транші загальним обсягом близько $4,5 млрд.
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«За успішного проходження третього перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом майже $890 млн, а загальна сума отриманого фінансування зросте до $5,4 млрд», — заначили в Нацбанку.
Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України 17 лютого розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility; EFF). Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику, повідомили в Мінфіні.
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Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує $42 млрд зовнішнього фінансування у цьому році. За її словами, країна повністю заслужила ці гроші, враховуючи її економічні здобутки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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