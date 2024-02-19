Місія МВФ розпочала переговори з Україною — Finance.ua
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Місія МВФ розпочала переговори з Україною

Казна та Політика
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Місія МВФ розпочала переговори з Україною
Місія МВФ розпочала переговори з Україною
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України 17 лютого розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility; EFF).
Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику, повідомили в Мінфіні.
Місія відбувається у Варшаві (Польща).
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Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
Перед цим весь тиждень у Києві працювала команда МВФ. «Це був візит високого рівня, але це не місія. Скоріш можливість для МВФ зустрітися і дізнатися позицію різних стейкхолдерів: уряду, посольств G7, парламенту та громадськості», — зазначив перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Зараз відбуватиметься третій перегляд нашої програми EFF: виділення наступного траншу можливо в кінці березня.
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«Для того, щоб нам схвалили транш, треба виконати структурні маяки. Їх на цей рік багато (15 в роботі), але гарна новина — до березня у нас залишилось зробити єдиний маяк: до кінця лютого підготувати короткострокові показники доходів (податкових і неподаткових) із прибутковістю щонайменше 0,5% ВВП, готові до включення в бюджет на 2024 рік. Але тут це мова про план, і вже частково закон про збільшення оподаткування банків це виконав», — вважає депутат.
Відповідно, на наступні квартали року залишиться мінімум 14 маяків (включаючи перезавантаження БЕБ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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