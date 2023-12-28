Програма МВФ: що виконано і ще належить зробити — Finance.ua

Програма МВФ: що виконано і ще належить зробити Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Програма МВФ: що виконано і ще належить зробити

14 грудня 2023 року Україна отримала від МВФ третій транш за програмою розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility) у розмірі 900 млн доларів США.

Гроші були надані Україні після того, як виконавча рада МВФ провела другий перегляд програми EFF. Навіть деякі затримки у виконанні «структурних маяків» не завадили сформувати позитивний висновок технічній комісії МВФ. Термін виконання було просто перенесено на березень 2024 року.

Програма розширеного фінансування передбачає, що Україні буде виділено 15,6 млрд доларів, з яких уже отримано близько 4,5 млрд доларів.

Що ж має зробити Україна, щоб фінансування від Міжнародного валютного фонду за програмою EFF продовжилося? Finance.ua розбирався.

Виконані вимоги належать до фіскальної та монетарної політики, а невиконані - до антикорупційної та державної. Наприклад, закон про відкриття декларацій, зміни до закону про протидію відмиванню коштів, законопроєкт про податкову політику та адміністрування ухвалили із затримкою. Усі ми пам’ятаємо, які гарячі суперечки точилися довкола того, які декларації робити надбанням громадськості, а які - ні.

Зміни в антикорупційній політиці держави, перезапуск Бюро економічної безпеки, а також дії щодо оптимізації бюджету та банківської сфери — це завдання на віддалену перспективу.

Оновлений перелік структурних маяків, які мають бути виконані наступного року:

Підвищити доходи на 0,5% ВВП для включення до бюджету 2024 року (дедлайн — кінець лютого 2024 р.); Внести зміни до процесуального кодексу з метою раціоналізації справ, які мають розглядатися в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією із трьох антикорупційних суддів (дедлайн — кінець березня 2024 р.); Визначити заборгованість підприємств центрального теплопостачання (дедлайн — кінець червня 2024 р.); Перезапустити Бюро економічної безпеки (БЕБ) (дедлайн — кінець червня 2024 р.); Запровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності (дедлайн — кінець червня 2024 р.); Підготувати оцінку ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету (дедлайн — кінець липня 2024 р.); Ухвалити закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) (дедлайн — кінець липня 2024 р.); Розробити політику державної власності на держпідприємствах, дивідендну політику та стратегію приватизації (дедлайн — кінець серпня 2024 р.); Завершити зовнішній аудит ефективності Національного антикорупційного бюро (дедлайн — кінець вересня 2024 р.); Визначити основні державні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготувати огляд потенційних фіскальних та квазіфіскальних витрат (дедлайн — кінець вересня 2024 р.); Переглянути політику середньострокового державного планування у співпраці з МВФ (дедлайн — кінець жовтня 2024 р.); Внести зміни до державних інвестиційних програм (дедлайн — грудень 2024); Підготувати концепцію оздоровлення банків (перенесено на грудень 2024 року).

Очевидно, що всі банки з мажоритарною державною власністю залишаються в управлінні Мінфіну, а націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів.

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