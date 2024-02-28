Шість компаній спрямують до бюджету у лютому 50% дивідендів — рішення уряду Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Шість компаній спрямують до бюджету у лютому 50% дивідендів — рішення уряду

За рішенням уряду як акціонера та органу управління, шість акціонерних товариств перераховують до бюджету 50% річного обсягу дивідендів у лютому.

«Шість акціонерних товариств мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році. Відповідне розпорядження щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, уряд затвердив 27 лютого», — йдеться у повідомленні.

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Таке рішення зумовлене необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави, зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Рішення стосується таких акціонерних компаній:

«Нафтогаз України»;

«Українська залізниця»;

«Укроборонпром»;

«Укргідроенерго»;

«Українські енергетичні машини»;

«Нижньодністровська ГЕС».

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження 3 млрд грн до державного бюджету в лютому.

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Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 2 лютого 2024 року визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою.

За базового нормативу у 80% результату господарської діяльності за минулий рік для «Нафтогазу України» норматив відрахувань становить 95%. Для «Укрзалізниці» встановлений норматив 50%, за умови, що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

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